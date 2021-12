Opheusden heeft zijn eigen mini-Eiffeltoren: ‘Prima te bouwen met bamboestokken’

,,We wilden eens iets bijzonders doen rond de feestdagen”, zegt Quinten van der Sluys (22) uit Ochten, stagiaire bij groothandel Agro de Arend op het Agro Business Centrum.



,,Bamboestokken zijn een belangrijk hulpmiddel in de boomkwekerswereld. Ze worden gebruikt om jonge bomen zo recht mogelijk te laten groeien. Hier liggen er ongeveer een miljoen opgeslagen, die verkopen we tot in Dubai. Maar je kunt er ook iets moois mee bouwen. Ik dacht meteen aan de Eiffeltoren.”



Vrijheidsbeeld



De Golden Gate Bridge bij San Francisco en het Vrijheidsbeeld in New York passeren de revue, maar de keuze valt tenslotte toch op hét symbool van de Lichtstad Parijs.