Opheusden snakt weer naar Koningsdag, duizenden kinderen en volwassenen bij de aubade

Duizenden en duizenden kinderen en ouders verzamelden zich vanochtend in het hart van Opheusden voor de traditionele aubade. Het was drukker dan ooit. ,,Iedereen heeft er weer zin in", aldus Ton Keuken van de organisatie.

Drie jaar lang hebben de kinderen van Opheusden moeten wachten voordat ze weer feestelijk Koningsdag in het dorp konden vieren. En dat was te merken want het was lang geleden dat het zo druk was op het plein en de straten voor het gemeentehuis.

Het was dringen geblazen, zelfs op het bordes waar burgemeester Jan Kottelenberg niet alleen meezong bij de aubade maar ook aandacht vroeg voor de situatie in Oekraïne en de Oekraïeners die inmiddels in zijn gemeente wonen. ,,Zo'n driehonderd wonen er hier nu en speciaal voor hen hebben we ook de blauwgele vlag hier wapperen", aldus Kottelenberg. Die benadrukte nog eens hoe belangrijk het was om in vrijheid te kunnen leven.

Er werd vanochtend vooral veel gezongen en dat gebeurde uit duizenden kelen. Ton Keuken van de organiserende Oranjevereniging had wel wat drukte verwacht. ,,We wisten natuurlijk dat er veel scholen zouden komen. Ik zie ook veel gezichten uit Kesteren en Dodewaard, iedereen is blij dat er weer hier Koningsdag gevierd kan worden.

tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm In Opheusden worden nog steeds ballonnen opgelaten © Raphael Drent

Opheusden is overigens een van de weinige plaatsen waar ze nog steeds ballonnen oplaten, dat gebeurt steeds minder omdat het slecht voor het milieu is. De speaker deed daar wat gekscherend over met de mededeling dat het om milieuvriendelijke ballonnen ging.

Drie jaar wachten voor de winnaar

Aan die ballonnen hangen kaarten van kinderen en elk jaar is één van die 'ballonvaarders’ de gelukkige winnaar van een fiets. Omdat Koningsdag drie jaar geleden voor het laatst werd gehouden, moesten de kinderen van toen drie jaar lang geduldig wachten voordat de winnaar bekend was. Brent Hendriksen was vanochtend de gelukkige die de tweewieler in ontvangst kon nemen.

Volledig scherm Brent Hendriksen moest drie jaar wachten maar nu heeft hij zijn fiets. © DG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.