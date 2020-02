Opheusden vergeet zijn oorlogsverleden niet

OPHEUSDEN - De oorlog is nog lang niet vergeten in Opheusden. Het dorp lag in 1940 en 1944/45 langdurig in de vuurlinie en er zijn mensen die daarover beeldend kunnen vertellen. Dat gebeurde maandagavond in het gemeentehuis, al was dat niet louter door mensen die het echt hebben meegemaakt.