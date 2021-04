Opheusdenaar slaat zoon en sleurt vrouw over straat na ‘godslasterlijke uitdrukking’

,,Dit willen we niet in een huisgezin waar liefde woont”, betuigde de Opheusdenaar in de rechtszaal spijt over zijn gedrag op de avond van 7 januari. Nadat zijn tienerzoon tijdens een gesprek over een door hem verprutste stagemogelijkheid ‘een godslasterlijke uitdrukking’ had gebezigd, riep de man hem op diens slaapkamer tot de orde door hem flink door elkaar te schudden. Ook sloeg hij op de deken waarin de jongen zich had gewikkeld.