Opnieuw corona-uitbraak bij werkplek arbeidsmigranten, dit keer bij eierfabriek Ochten

Productie gehalveerd

De komende twee weken is de productie in de fabriek gehalveerd. Dat is de enige manier om te zorgen dat de werknemers onderling anderhalve meter afstand kunnen houden, zo zegt de GGD. In de fabriek werd al veel met plastic schermen gewerkt. Alle besmette personen zijn met de huisgenoten - en de collega's met wie ze samen in busjes rijden- in quarantaine gegaan.



Het bedrijf kwam in beeld nadat zes medewerkers met coronagerelateerde klachten zich melden bij de GGD voor een test. De GGD voert nu verder bron- en contactonderzoek uit. Volgens van Loon hebben de meeste besmette werknemers amper klachten. ,,Over een paar dagen kunnen de eerste weer aan het werk.’’