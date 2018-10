Opnieuw gaat chaletwoning in Kesteren in vlammen op

‘Pure pech’, overal minder inbraken, behalve in Ne­der-Betuwe

20 oktober NEDER-BETUWE - Het aantal inbraken blijft dalen in Rivierenland. In bijna alle gemeenten is het aantal aangiftes in de eerste negen maanden van 2018 lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Alleen Neder-Betuwe loopt uit de pas.