Opvallende woningnood-oproep Neder-Betuwe: ‘Nieuwe koopwoningen eerst aanbieden aan inwoners’

de vrijwilliger Henry is lid van jongeren­raad Ne­der-Betuwe: ‘Ik vind het leuk dat je echt inspraak hebt’

11 augustus Hij zit in het laatste jaar van de opleiding bedrijfskunde en is geïnteresseerd in politiek. Henry Draaijer (20) is lid van jongerenraad Neder-Betuwe. ,,Bij de jongerenraad kan ik m’n ei kwijt met onderhandelen, onderzoeken doen en werken in een team.’’