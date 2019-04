Overvaller Kesteren is minderjarige Veenendaler; mogelijk link naar andere overvallen

UPDATEKESTEREN/ VEENENDAAL - De overvaller die donderdagochtend werd opgepakt voor de gewelddadige beroving van juwelier Gelderman in Kesteren , blijkt een minderjarige jongen uit Veenendaal te zijn. Hij werd door een passant van de scooter getrokken en gearresteerd. De politie onderzoekt een aantal opvallende overeenkomsten met deze zaak en drie recente overvallen in Veenendaal .

Drie in het zwart geklede jonge overvallers kwamen donderdagochtend de juwelierszaak aan de Hoofdstraat in Kesteren binnen. Ze sloegen de vitrines kapot en lieten een chaos achter. Ook werd de juwelier mishandeld. Na de overval stapten ze met z’n drieën op een scooter.

De overval wordt gezamenlijk onderzocht door de politie Oost-Nederland – waar Kesteren onder valt – en Midden-Nederland – waar Veenendaal deel van uitmaakt. ,,We werken samen omdat er mogelijke verbanden worden onderzocht met recente overvallen in Veenendaal’’, zegt een woordvoerder van Midden-Nederland.

3 op 1 scooter

Er zijn een aantal overeenkomsten tussen de zaak in Kesteren en drie recente overvallen in Veenendaal. Bij de overval op een snackbar en op een supermarkt gingen drie overvallers er ook samen vandoor op één scooter. In Veenendaal werden in drie weken tijd drie overvallen gepleegd. Na de eerste overval, op de Jumbo, werd de scooter de volgende dag teruggevonden.

Gewond

Bij de laatste overval, op een grillroom, verwondden de overvallers twee medewerkers, net als bij de overval in Kesteren. Ook daarbij werd geweld niet geschuwd. Bij alle vier de overvallen was sprake van jonge overvallers, helemaal in het zwart gekleed.