Paardentrainer (41) had seks met 13-jarige pupil tijdens logeerpartijtjes: ‘Ik walg er zelf ook van’

Trots op ‘geschiede­nis-fotoboek’ van het dorp Opheusden: ‘We hebben het heel secuur aangepakt’

5 september OPHEUSDEN - Kobus van Ingen graaft graag in de geschiedenis. En dan vooral in het verleden van de Betuwe. Op de vraag of hij wilde meewerken aan het verzamelboek vol historische plaatjes over Opheusden hoefde hij niet lang na te denken.