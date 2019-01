Paardenvleesschandaal: verdachten willen elkaar als getuigen horen

Vleessnippers

Een van de drie verdachten in deze zaak is een 54-jarige vleeshandelaar uit Doesburg. De advocaat van Van Hattem heeft de vleeshandelaar ook opgeroepen als getuige. De Doesburger kocht bijna iedere week vlees bij slachthuis Van Hattem in Dodewaard, onder andere ook vleessnippers. Het zijn vleessnippers waar in 2014 paardenvlees is gevonden. Hij kwam een aantal keren per maand langs. Hij zegt daar nooit gezien te hebben dat er pony’s werden geslacht. ,,Ik wist niet dat daar paardenvlees werd verwerkt in die tijd’’, zegt de handelaar onder ede. In zijn administratie zijn productkwalificaties gevonden van paardenvlees. ,,Onaangename verrassing. Ik zou niet weten hoe die daar gekomen zijn.’’