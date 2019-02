‘Paardenvleesslachter’ uit Dodewaard in hoger beroep tegen celstraf voor fraude

Een alarm als je je kliko aan de weg moet zetten

16 februari GELDERMALSEN - Een pushbericht op je telefoon: vergeet niet het oud papier aan de weg te zetten. Of juist het omgekeerde: wacht er maar even mee, want het is zo glad dat de vuilniswagen niet bij je huis kan komen. Inwoners van Rivierenland krijgen dit straks in de nieuwe app die afvalverwerker Avri aan het maken is, is de bedoeling.