Passant vloert dader na overval Kesteren: ‘Omstanders wilden hem kapot schoppen, niemand hielp mij’

Omstanders die op het tumult afkwamen, wilden de overvaller te lijf gaan. ,,Ze wilden hem kapot schoppen. Iemand wilde een mes halen om hem neer te steken. Een ander wilde tegen zijn hoofd schoppen. De vrouw van de juwelier was in alle staten. Ik heb iedereen tegengehouden. Ik zei: ‘we hebben hem, hier laten we het bij’. Iedereen zat maar te filmen, iedereen bemoeide zich er mee, maar niemand hielp mij. Dat vond ik wel irritant. Even later was de politie er.’’



De overvaller stribbelde tegen en wilde er vandoor gaan. Dat voorkwam de getuige, een man met een stevig postuur. ,,Hij wilde niet luisteren en bleef niet liggen, maar ik heb gezorgd dat hij stil bleef. Daarna stelde hij zich aan, deed alsof hij bewusteloos was. Heel kinderachtig. Hij bloedde uit zijn hoofd omdat hij op zijn kop op straat was gevallen. En die dikke neus heeft hij van mij. Het waren geen kleine jongens.’’