Paultje Poets is nu écht terug

Het is half tien, zaterdagavond. Over anderhalf uur maakt Paul Ouwerkerk (39), beter bekend als Paultje Poets, zijn officiële comeback op het podium in het dorpshuis in Ochten. In de speciaal voor deze avond ingerichte artiestenruimte beent de zanger heen en weer. Niet zozeer vanwege de zenuwen, die heeft hij naar eigen zeggen aardig onder controle. Hij is vooral druk met dingen regelen voor zijn speciale gasten, zoals andere artiesten en speciale genodigden. ,,Ik wil gewoon dat iedereen het hier vanavond goed heeft. Maar de afgelopen dagen voelde ik natuurlijk wel de spanning. Al die emoties moesten er daarom vanmiddag wel even uit. Maar ik ben er klaar voor.’’