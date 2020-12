Pleegouders Annemiek (41) en Jan (40): ‘Een gezinshuis is beter dan een jeugdzorg-instelling’

Buren wil regionaal onderzoek débâcle Avri-stort, rekening niet naar burger

4 november MAURIK/GELDERMALSEN- De extra rekening van 10 miljoen euro voor het beheer en de nazorg van de in 2015 al gesloten Avri-stortplaats in Geldermalsen mag zeker niet rechtstreeks op het bordje van de 100.000 huishoudens (100 euro per huishouden) in Rivierenland belanden. En alle acht gemeenteraden moeten gezamenlijk onderzoeken hoe het fout is gegaan bij Avri, vindt de raad van Buren.