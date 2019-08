Politie gaat vanmiddag opnieuw op zoek naar vermiste persoon in Waal bij Ochten

De politie gaat vanmiddag opnieuw zoeken naar de persoon die gisteravond zoek raakte in de Waal bij Ochten. Er wordt een landelijk team ingezet dat gespecialiseerd is in onderwaterzoekingen.

Quote We willen vooral niet dat iemand anders straks een drenkeling aantreft Woordvoerder, Politie Om 13.30 wordt daarmee een vervolg gegeven aan de actie die woensdagavond rond 20.00 uur van start ging. De zoekactie bleef toen zonder resultaat.



De hoop om de persoon nog levend aan te treffen is in principe verdwenen. ,,Maar we willen vooral niet dat iemand anders, bijvoorbeeld op een Waalstrandje, straks een drenkeling aantreft. Dat willen we voorkomen’’, vertelt een woordvoerder van de politie.

Alles op alles

,,Bij dit soort zaken zetten we altijd meteen alles op alles om iemand te vinden’’, blikt de woordvoerder terug op de actie van woensdagavond. ,,We zetten groots in. Meerdere boten op de Waal, een team aan het land, twee helikopters in de lucht en een drone-team.’’

De helikopters worden onder meer gebruikt om mensen aan de wal van informatie te voorzien: hoe zijn de stromingen, wat doet de wind. ,,En vanuit de lucht is het zichtveld heel breed’’, aldus de woordvoerder, ,,Als er dan ergens beweging is, is dat eerder waar te nemen van boven. Zij zien veel meer dan de mensen aan de kant.’’

Het team dat vanmiddag het water op gaat, doet dat met sonarboten. Met sonar is het mogelijk om de bodem goed in beeld te krijgen. Een sonarboot wordt vaak ingezet om te zoeken naar personen of voorwerpen.

Een persoon vermist

Inmiddels bevestigt de politie dat na de melding van gisteren wordt gezocht naar één persoon. Die is gisteren de Waal ingegaan maar er iet meer uitgekomen. Gisteren bestonden kort na de melding twijfels; er werd naar één of meerdere personen gezocht, maar tegelijk was niet helemaal duidelijk of er überhaupt wel iemand werd vermist.

Over de identiteit van de persoon doet de politie geen uitspraken. ,,Daar kunnen we pas meer over zeggen als de persoon is gevonden. Dan lichten we allereerst de familie in.’’