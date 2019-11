Politie onderzoekt lijk in uiterwaarden bij Dodewaard

Goed nieuws voor wie een ijs- en kapsalons in Ne­der-Betuwe wil beginnen

15:00 KESTEREN - Goed nieuws voor wie een ijssalon of kapsalon in Neder-Betuwe wil beginnen. Het nieuwe, alomvattende bestemmingsplan Kernen van de gemeente Neder-Betuwe pakt gunstig uit voor hen. Zo kan er nu bijvoorbeeld een ijssalon komen in het dorpscentrum van Kesteren, zegt wethouder Nees van Wolfswinkel.