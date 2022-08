Politie: ophangen hakenkruisvlag is strafbaar, nog niemand aangehouden

Langs diezelfde snelweg, bij afslag Dodewaard lagen ook verschillende hooibalen te branden. Bij Stroe, ter hoogte van de Stroeërschoolweg, werden autobanden in brand gestoken. Of deze drie incidenten allemaal te maken hebben met de boerenprotesten, is niet duidelijk.

De politie laat weten dat het ophangen van een hakenkruisvlag strafbaar is. ,,Onze collega’s zijn hier zeer alert op, en gebruiken alle informatie die ze in kaart kunnen brengen voor verder onderzoek”, aldus een woordvoerder. Er is nog niemand aangehouden voor het ophangen van de vlag, die inmiddels is verwijderd.

De brandweer werd om 22.15 uur opgeroepen voor de buitenbrand langs de snelweg richting Tiel. Het is de derde keer binnen 24 uur dat er langs de A15 ter hoogte van Ochten hooirollen in brand stonden. De andere branden werden later in de nacht ontdekt. De toerit richting Tiel is een paar uur afgesloten geweest.

Volledig scherm In Stroe werd een spandoek opgehangen met een hakenkruis © Persbureau Heitink

Volledig scherm De brandweer moest een waterwagen laten komen om de brandende hooirollen te blussen langs de snelweg bij Ochten. © Marco van Deick/Persbureau Heitink