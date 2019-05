Politie pakt vluchtend duo dat caravan ramde in file op A15

Nieuwe hal herrijst na verwoesten­de brand

16 mei KESTEREN De contouren van de nieuwe productiehal worden al zichtbaar op het terrein van Champi’mer in Kesteren. Een allesverwoestende brand legde 14 december vorig jaar het bedrijfspand, waar champignons verwerkt en ingevroren worden, volledig in de as. De tweede productiehal was een jaar eerder pas in gebruik genomen. Er vielen destijds geen gewonden.