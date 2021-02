Politie roept op: ‘Let extra op uw vee vanwege hoogwater’

Buitenge­bied Ne­der-Betuwe binnen enkele weken aangeslo­ten op glasvezel­net

13 januari OPHEUSDEN - Over enkele weken is nagenoeg iedereen die dat wil in Neder-Betuwe aangesloten op het glasvezelnetwerk. De laatste circa 1400 woningen in het buitengebied zijn aan de beurt. ,,En dan zit een uitdagende klus er bijna op”, zegt wethouder Stefan van Someren.