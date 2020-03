Politie schiet voortvluchtige tbs’er dood bij vuurgevecht in Ochten

UPDATE School herdenkt leerling Geert (15) die omkwam bij heftruckon­geluk Dodewaard

27 februari KESTEREN - Middelbare school het Van Lodenstein College in Kesteren staat begin volgende week stil bij het overlijden van de 15-jarige Geert. De havoleerling kwam woensdag om het leven bij een ongeval met een heftruck in het magazijn van Van der Garde Tuinmeubelen in Dodewaard.