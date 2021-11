Politie vindt 1250 kilo illegaal vuurwerk in schuurtje in Opheusdense woonwijk: ‘Bij een ontploffing zou het een ramp zijn’

Deze woonwagen­fa­mi­lie in de Betuwe moet na veertig jaar toch weer verhuizen: ‘We zijn niet blij, wel opgelucht’

IJZENDOORN - Het wordt best spannend. De woonwagen van Richard Gräfe (59) moet zaterdag na bijna veertig jaar verplaatst worden. Naar elders in IJzendoorn. ,,Ooit waren wij een reizende familie, nu zie ik best een beetje op tegen een verhuizing van hooguit een paar kilometer.”

26 november