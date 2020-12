Politie zet beelden achtervolging bestuurder met lachgas online: ‘Wat gooide hij nou net uit het voertuig?’

Op 24 oktober zetten de agenten de automobilist na een melding aan de kant langs de A15 bij Tiel. Er was gezien dat hij achter het stuur lachgas gebruikte en gevaarlijk rijgedrag vertoonde. De man leek zich in eerste instantie aan de instructies van politie te houden, maar ging er vervolgens toch vandoor.

Het is het begin van een lange achtervolging. De beelden van de politiehelikopter pikken hem op op de Burgemeester Houtkoperweg in Lienden, parallel aan de N320. Daarna gaat de rit door onder andere Kesteren over de Nieuwe Dijk, even richting Rhenen en daarna weer terug.