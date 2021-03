Politie zet na wilde achtervolging hond in bij aanhouding voor autodiefstal in Ochten

Niet meer trekken aan een dood paard: Agro Business Centre komt van de grond

27 februari OPHEUSDEN/OCHTEN - Er is jaren over gesproken, maar het Agro Business Centre (ABC) voor de laanboomteelt in Opheusden komt van de grond en krijgt vorm. Begin 2022 vestigt ook Hendriks Transport BV, gespecialiseerd in internationaal bomen- en plantentransport, zich op het terrein langs de A15.