Professionele burgerwachten zijn ‘failliet van onze rechtstaat’, maar worden ook toegejuicht

In de nieuwe beleidsregels staat hoe politie en justitie moeten omgaan met burgers die actief de straat op gaan om de onveiligheid in hun woonplaats te bestrijden.

Nederland telt duizenden digitale buurtpreventiegroepen, waarin burgers de veiligheid in hun buurt in de gaten houden. Nergens zijn de appgroepen zo professioneel opgezet als in de Neder-Betuwe en Kootwijkerbroek. Hier werkt men met drones en geavanceerde communicatieapparatuur.

Politie kan jaloers zijn

Daarmee vormen ze een burgerwacht waar de politie jaloers op kan zijn, vindt Klaas Wilting, oud-woordvoerder van de politie Amsterdam. ,,Het is prima wat deze brave huisvaders doen. Tegelijk geeft dit het failliet van onze rechtstaat aan”, reageert hij op Twitter.

CDA-Kamerlid Chris van Dam juicht het bestaan van appgroepen vol actieve burgers juist toe. ,,Er gebeurt nogal wat op het platteland. Qua ondermijning en met dierenactivisten die middenin de nacht plotseling in je stal gaan zitten. Dan is het niet raar dat mensen dit gaan doen. Veiligheid is niet van de overheid. Veiligheid is primair van de burger zelf. Als wij alles bij de overheid neerleggen en niet zelf de verantwoordelijkheid nemen om onze kinderen goed op te voeden of ons huis te beveiligen, dan wordt het pas helemaal ingewikkeld in Nederland.”

Op zijn verzoek komt er één lijn in de onderlinge samenwerking en het delen van informatie. ,,Er zijn gemeenten waar de politie twee delen van kenteken geeft, in andere geven ze er vier, en in weer andere gemeenten deelt de politie het gehele kenteken met burgers. Dat kan bij één nationale politie toch niet de bedoeling zijn. En vaak als er een nieuwe wijkagent komt moet de samenwerking weer opnieuw worden opgebouwd.”

‘Treurig dat ze dit uit onvrede doen’