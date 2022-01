Randweg die Kesteren met Opheusden moet verbinden kost 20 miljoen euro, en duurt nog 4 jaar

Christe­lijk voortgezet onderwijs groeit, openbare scholen krimpen in Rivieren­land

KESTEREN/ TIEL/ GELDERMALSEN/ CULEMBORG - Ondanks een landelijk afnemend aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs, groeien de twee Christelijke middelbare scholen in de regio nog wel iets. Het Van Lodenstein in Kesteren is dit schooljaar zelfs iets groter geworden dan de hoofdvestiging in Amersfoort.

9 januari