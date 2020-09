Randweg is voor velen in Opheusden en Kesteren een zegen en voor een enkeling een ramp

Brandweer knipt slachtof­fer uit de auto na botsing tegen boom in Ochten

14 augustus OCHTEN - De bestuurder van een personenauto is gewond geraakt bij een aanrijding in Ochten. De automobilist raakte rond 13.45 uur door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt waarna het voertuig tegen een boom botste.