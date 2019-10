Rechter geeft signaal af: celstraf voor bedreigen hulpverleners in Kesteren

Casterho­ven bij Kesteren is geen financiële molensteen meer

10 oktober KESTEREN - Eén van de redenen dat Neder-Betuwe er financieel goed voor staat is dat het goed gaat met de grondexploitaties. Wethouder Hans Keuken: ,,De nieuwbouw heeft nooit helemaal stil gelegen maar is de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen. En dat is heel welkom, ook voor onze financiële positie.’’