Regenboogvlag wappert op 11 oktober niet op raadhuis Opheusden: ‘Ik snap het, maar vind het jammer’

Toch was er winst geboekt, stelde PvdA-raadslid Jan Woldberg. Samen met zijn fractie en Rudine Berends en Mimi Günther van Gemeentebelangen had hij de motie donderdagavond ingediend, als steunbetuiging voor mensen die het moeilijk vinden om voor hun niet-heteroseksuele geaardheid uit te komen.



Zeker ook in Neder-Betuwe. Woldberg: ,,Maar ik ben wel blij dat we er allemaal over gesproken hebben. En dat ieder respectvol zijn of haar overtuiging heeft gedeeld. Dat zie ik als winst.’’



Berends werd ’een beetje stil’ van het gebrek aan steun: ,,Ik snap het, maar vind het jammer.’’