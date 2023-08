Onvrede na nieuwste fout omstreden asfaltfa­briek APN, opnieuw klinkt de roep om meer metingen

De recente overschrijding van asfaltfabriek APN zorgt voor onvrede in de wijk én in de Nijmeegse politiek. Raadsleden roepen op tot meer controles, nu de centrale voor de tweede keer in korte tijd de fout in is gegaan door te veel uitstoot van schadelijke stoffen. Of die er komen, is nog de vraag.