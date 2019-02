Reizigers over plan om ‘boemellijntje’ tussen Geldermalsen en Elst op te heffen: ‘Een heel slecht idee’

Lokale omroep Buren en Culemborg is nieuw en toch weer niet

10 februari MAURIK - Buren en Culemborg krijgen een nieuwe, maar vertrouwde omroep. Burgemeester en wethouders willen een positief advies over SPO-BCVW uitbrengen. Deze organisatie is gevormd uit een fusie van de omroepen SRC FM en RTV Betuwe; de laatste zond al uit in Buren, de eerste in Culemborg.