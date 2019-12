Restaurant De Engel krijgt ‘heilige graal-vermelding’: ‘Dit kán eigenlijk helemaal niet’

Eigenaar Inno Venhorst van restaurant De Engel in Dodewaard had geen enkele aanwijzing dat zijn horecazaak aan de Waaldijk zou worden opgenomen in de prestigieuze Franse restaurantgids Gault&Millau . ,,En toen ik vernam dat we met 14 van de 20 punten nieuw binnen zijn gekomen - 12 of 13 is normaal voor een eerste vermelding - zei mijn vrouw Mirjam dat ik maar met de kop onder de koude kraan moest gaan. Dat kán eigenlijk helemaal niet.”

26e jaar

Het echtpaar Venhorst zit al voor het 26e jaar in De Engel en dat is voor horecanormen gigantisch lang. ,,Gewoonlijk wisselt een zaak om de vier jaar van eigenaar”, weet Inno.



Voor de leek nog even zijn uitleg over de restaurantgidsen: ,,Je hebt de Michelingids, waar de duurdere kwaliteitsrestaurants in staan. En de Bib Gourmand van dezelfde organisatie, voor zaken waar je voor maximaal 37 euro een driegangendiner kunt eten. De tegenhanger is Gault&Millau, die in Frankrijk dezelfde status heeft. Als je in één van deze drie gidsen komt, zit je in de heilige graal voor horecamensen.”



In de Betuwe hebben nu drie restaurants vermeldingen: Rijnzicht in Dodewaard een Michelinster, Kromhout in Andelst in zowel de Bib Gourmand- als Gault&Millaulijsten en dus nu ook De Engel.