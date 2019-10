Richard uit Beuningen radeloos: monument dat zoontje op graf van zijn moeder plaatste is spoorloos verdwenen

Verbeek bezocht het graf van zijn moeder op het kerkhof aan De Hoef in Ochten afgelopen zaterdag, zo laat hij weten op Facebook. Tot zijn grote verbazing moest hij vaststellen dat het stenen grafmonument van zijn zoontje Rajs verdwenen was. Gestolen, denkt Verbeek.



Het grafhartje was op de grafsteen gelijmd en moet zijn losgemaakt van zijn plek.



Onbegrijpelijk, vindt Verbeek, dat het hartje verdwenen is. Om die reden geeft hij een beloning van 500 euro aan degene die de gouden tip kan geven om het hartje terug te krijgen.



Verbeek gaat deze week aangifte doen bij de politie van de grafschennis en hij denkt na over verdere stappen. Verbeek roept vrienden op Facebook op zijn bericht te delen, hetgeen ook al tientallen malen gedaan is.



‘Voor graven heb je respect. Daar blijf je met je vieze poten van af’, zegt Verbeek.