Rivierenland gaat praten over huisvesten 20.000 arbeidsmigranten

De provincie Gelderland en Regio Rivierenland organiseren daarom voor alle betrokkenen het Congres Arbeidsmigranten Regio Rivierenland. Het congres is op 10 mei in De Pluk in Geldermalsen.

Onmisbaar

Arbeidsmigranten zijn niet meer weg te denken uit de Rivierenlandse economie en samenleving. Ze zijn onmisbaar in transport en logistiek en in agribusiness, vooral in fruitteelt en laanboomteelt, maar ook in (voedings)industrie en bouw. Dus of het nou gaat om aardbeien of een internetpakketje, arbeidsmigranten hebben er vaak een rol in. Maar arbeidsmigranten zijn ook mobiel. Als ze elders meer kunnen verdienen of beter gehuisvest worden, kunnen ze ook in andere Europese landen werken. Het gaat vooral om arbeidsmigranten uit Oost-Europa.

Werken én wonen

In Rivierenland werken volgens Regio FruitDelta Rivierenland naar schatting tussen 15.000 en 25.000 arbeidsmigranten, dat is dus zo’n 6 tot 10 procent van de inwoners. De meesten van hen via een uitzendbureau, een deel is in dienst bij werkgevers in de regio. Ze doen seizoensarbeid en ook werk voor langere tijd. Daarmee zijn ze belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de regio. De gemeenten zien het als hun verantwoordelijkheid om alle inwoners, dus ook arbeidsmigranten, een prettig leef- en werkklimaat en goede huisvesting te bieden.

Geldermalsen en Tiel

De acht gemeenten in Rivierenland werken nauw samen om de woon-, werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Samen met werkgevers en huisvesters zijn ze bezig een plan van aanpak te maken. En nu komt het er op aan de ambities daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Onder meer in Geldermalsen en Tiel bestaan al concrete plannen voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten en velen vinden al jaren op kleinere schaal onderdak bij fruittelers in de regio of op vakantieparken.