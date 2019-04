Rivierenland werkt gewoon door: ‘koningspaar komt niet voor kop koffie’

Er wordt gewoon gewerkt bij Fruitmasters als Willem-Alexander en Máxima op 29 mei worden ontvangen. ,,Want we willen juist laten zien wat we doen. Het hele proces; van fruitboom tot fruitschaal’’, zegt een woordvoerder die beaamt dat zijn collega's blij zijn met de hoge visite: ,,In de maand dat we 150 jaar bestaan, heel mooi.’’



Bij Tree Center Opheusden is men verguld met de komst van het koningspaar, vertelt voorzitter Kees van Rooijen. ,,Onze boomkwekers timmeren aan de weg en dat wordt opgemerkt. In ieder geval in het provinciehuis, daar vandaan kwam de vraag of wij ze willen ontvangen. Prachtig ook dat ze samen komen, dat is geen vanzelfsprekendheid.’’