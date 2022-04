RIVM waarschuwt Biblebelt voor verspreiding mazelen en polio bij Oekraïense vluchtelingen

Het instituut heeft de situatie in Oekraïne bekeken en concludeert dat er vanwege de relatief lage vaccinatiegraad in het land een risico is op de komst van polio en mazelen. In Nederland worden veel vluchtelingen opgevangen op de Biblebelt, waar de vaccinatiegraad gemiddeld lager ligt dan in de rest van het land.

Grote uitbraken mazelen in Oekraïne

Oekraïne heeft de laatste jaren grote uitbraken van mazelen doorgemaakt. De ziekte komt daar meer voor dan in alle andere Europese landen. Veel Oekraïners zijn de laatste tijd met grote groepen langdurig in kleine ruimtes bij elkaar geweest (in bijvoorbeeld schuilkelders of opvanglocaties). Dit vergroot het risico op een uitbraak, vanwege de hoge besmettelijkheid van de ziekte.



Het aantal gevallen van mazelen schiet in de hele wereld omhoog, blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het aantal gemelde besmettingen met mazelen was in de eerste twee maanden van 2022 volgens het rapport 79 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De Europese gezondheidsdienst ECDC gaf al aan dat Oekraïners die hier worden opgevangen, na aankomst regelmatig getest moeten worden op besmettelijke ziektes.