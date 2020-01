Rotonde in Opheusden beklad met het woord ‘incest’

Uniek: nieuw buiten­dijks wonen in Grebbe­zicht Opheusden

18 januari OPHEUSDEN - In Opheusden hebben ze iets heel bijzonders voor elkaar gekregen: er is een flink appartementencomplex verrezen in buitendijks gebied. Dijkgraaf Co Verdaas kwam het complex openen. En hij onderstreepte dat het uniek is wat er in Opheusden is gebeurd: ,,Maar zo zie je maar, als de wil om samen te werken er is blijkt veel mogelijk.’’