Samen schilderen als therapie bij 2HoldOn in Opheusden

Ochten loopt uit voor nieuwbouw en randweg, maar niet veel jongeren: ‘Krijg ik de kans, kom ik over paar jaar weer terug’

OCHTEN - Ruim honderdzestig mensen kwamen deze week af op een informatieavond over een nieuwe woonwijk en randweg in Ochten-Oost. Hoewel veel meer mensen dan gedacht, was het aandeel jongeren laag. Onder hen klonk echter wel enthousiasme voor de nieuwe huizen in Oost.

21 september