Saulius en Renata sliepen buiten, woonden tussen de ratten, maar willen nog altijd in Nederland blijven

Ze hebben geen auto, geen geld en op het moment dat ze geen baan hebben, weten ze eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. Het is het verhaal van heel veel arbeidsmigranten, maar dit keer is het het verhaal van Saulius (50) en Renata (50). Ze kwamen in het nieuws toen ze twee nachten op slaap sliepen nadat ze door uitzendbureau Workstead op straat werden gezet in Dodewaard. Zonder dat ze een uur gewerkt hadden, was het klaar. ,,Ze wilden helaas niet werken’’, stelt de directeur van Workstead. ,,We waren verdwaald’’, zegt het tweetal.

Het stel is een half jaar na die twee rampzalige nachten nog steeds in Nederland. Deze krant sprak hen regelmatig. Altijd met tolk. Saulius komt oorspronkelijk uit Litouwen. Hij spreekt slechts een paar losse zinnen Nederlands. Eigenlijk niet veel als je bedenkt dat hij al twaalf jaar in Nederland is. ,,Familie om naar terug te gaan? Die heb ik niet.’’

Renata wel, maar haar familie in Polen heeft het ook nodig dat zij hier in Nederland voldoende geld verdient. En dat lukte niet bij het uitzendbureau waar ze tot en met afgelopen zomer werkten. Het is een probleem waar veel over geklaagd wordt door arbeidsmigranten. Ze moeten wél het volle pond betalen voor huisvesting, maar hebben te weinig werk om goed geld te verdienen. Ook Saulius en Renata overkwam dit al eens. Dit is hun verhaal.

Quote Wij hebben hier ook wel eens mensen gehuisvest die in de nacht op straat of langs de A12 liepen. Dan belt de politie ons en dan helpen we die mensen Jan van den Broek, directeur uitzendbureau Workstead