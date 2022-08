Schok om nazi-vlag bij snelweg: ‘Bekend gegeven dat onrust het antisemitisme aanwakkert’

Werk aan Rijnbrug: Opheusden­se­veer vaart langer

De Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren is vanaf zaterdagavond 20.00 uur tot zondagochtend 06.00 uur in beide richtingen afgesloten vanwege werkzaamheden. Daarom is het Opheusdenseveer, dat normaliter op zaterdag om 21.00 uur aan de ketting gaat, zaterdag tot middernacht in de vaart.

15 juli