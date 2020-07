Scooterrijder geschept door auto in Kesteren

Betuwse voetbal­jeugd bestormt eerste selecties: rijkdom of armoede?

7:05 Van Angeren tot Zetten, overal in de Betuwe sluiten deze zomer massaal Onder 19-voetballers aan bij de eerste elftallen. In sommige gevallen neemt de jeugd het roer zelfs helemaal over. Wat is aan de hand in het Betuwse voetbal?