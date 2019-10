Slipgevaar op felrood asfalt Opheusden: vrachtverkeer per direct verboden

Extra vleeswaren­klan­ten bij keurslager Bor door listeria­cri­sis

14 oktober OPHEUSDEN - ,,Vorige week hebben we alle zeilen moeten bijzetten om aan de vraag naar vleeswaren te kunnen voldoen. Dat was nog een hele strijd’’, laat keurslager Willem Bor in Opheusden weten. De reden: veel klanten die door de listeria-crisis bij hun supermarkt lege schappen aantreffen, komen naar de ambachtelijke slager terug.