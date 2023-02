Sportevenementen pakken na coronajaren draad weer op: ‘Binnen enkele jaren 750 lopers aan start’

met video Borsjtsj voor Oekraïense vluchtelin­gen en volop lieve Drutenaren

Ze staan te sjoelen op de opvangboot in Druten. Elina Variuta (28) en haar moeder Irina Tovsteniyk (44). Maar hun hoofd en hart zijn in Oekraïne. In Odessa, hun stad. ,,Iedereen volgt het nieuws op de voet. Mijn vader is nog in Oekraïne.”