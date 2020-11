Sportieve Nancy had geen knieblessure... maar wel ALS

Nancy Thomassen was een sportieve en zelfstandige vrouw. Samen met Frans van Neerbos had ze twee dochters (15 en 18 jaar). Ze waren niet getrouwd, dat hoefde voor hen niet zo nodig, maar ze noemden elkaar wel ‘mijn vrouw en mijn man’.



We hebben al 24 jaar verkering met elkaar, zeiden ze dikwijls. Ze werkte 27 jaar lang buiten de deur bij de Rabobank, achtereenvolgens in Millingen, Groesbeek, Dodewaard, Opheusden, Geldermalsen en Rijk van Nijmegen.



Ze liep veel hard en tot haar 47ste levensjaar speelde ze nog volleybal. Eerst in Dodewaard, later bij Vios in Deest waar ze getogen is.