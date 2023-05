Spuiten tegen eikenprocessierups tot minimum teruggebracht, behalve in Neder-Betuwe

indebuurt.nl Dag van het Levenslied 2023: alle info op een rij

Vaste prik op Moederdag in Nijmegen: de Dag van het Levenslied! Traditiegetrouw kun je aanstaande zondag meelallen met levensliederen in het Valkhofpark. Alle belangrijke info over dit smartlappenfestival vind je hier.