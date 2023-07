Steun voor broodnodige innovaties in laanboomteelt

Met video Laanboom­teelt-studenten werken liever buiten dan binnen: ‘We leiden hier de stoffeer­ders van ons landschap op’

Braaf gaan ze elke week één dag naar hun mbo-opleiding bij Yuverta in Opheusden. Maar veel liever werken ze buiten, de studenten laanboomteelt en -techniek. Docent Jan van Lavieren uit Echteld is ervaren en vol vertrouwen. ,,Over een paar jaar zeggen de meesten: we hebben er toch echt wel iets aan gehad.”