Stier op A15 bij Dodewaard doodgeschoten; bekijk hier zijn laatste meters

,,De veiligheid is heel belangrijk voor Rijkswaterstaat’’, aldus de voorlichter. ,,We proberen het zo goed mogelijk te doen voor de stier. Maar als een weggebruiker tegen zo’n stier knalt, dat wil je ook niet.’’



File

Hoewel het dier aanvankelijk gebruik maakte van de vluchtstrook, blijkt uit de onderstaande video, ontstonden files in beide richtingen. ,,De afsluiting is heel kort geweest.’’



Naar het oosten stond volgens de ANWB rond 14.00 uur vijf kilometer file. In de richting van Gorinchem stond toen drie kilometer, aldus de ANWB. Om 14.30 uur liet de ANWB weten dat de A15 weer open was.



Bij de voorlichter is het niet bekend waar de stier vandaan kwam.