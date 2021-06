Stormschade? Nee hoor, dit zijn ufo-kersenbomen

Ochten krijgt drie Lief & Leedstra­ten, zaterdag is de aftrap

18:00 OCHTEN - Een beetje extra aandacht voor ouderen in de straat. Of voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. In Ochten maken ze daar werk van. De aftrap voor ‘Lief & Leedstraten’, een nieuw initiatief in de gemeente Neder-Betuwe, wordt komende zaterdag verricht.