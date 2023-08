Opnieuw ketenen klimaatde­mon­stran­ten zich vast aan ING-kan­toor in Nijmegen: ME verwijdert en arresteert drie actievoer­ders

Activisten van klimaatactiegroep Extinction Rebellion hebben zich vrijdagmiddag om 16.00 uur voor de vijfde keer in anderhalf jaar tijd vastgeketend aan het ING-bankkantoor in het centrum van Nijmegen. De ME arriveerde even voor 20.00 uur, maakte de drie actievoerders los en nam ze mee naar het politiebureau.