Syrisch gezin uit Dodewaard opnieuw op de vlucht na brandbom tegen gevel: ‘Wie doet zoiets? En waarom?’

Opheusden­se moeder en zoon halen met benefiet ruim 11.000 euro op voor de Molukken

12 januari OPHEUSDEN - Ruim 11.000 euro haalden de vierjarige Cayetano (4) en zijn moeder Ivana Sapury zaterdag op voor de slachtoffers van de aardbevingen in de Molukken. Met hun benefietdag in sporthal de Biezenwei was Opheusden even het centrum van de Molukse gemeenschap in Nederland.