Taxichauffeur beleefde horrorrit met ontsnapte tbs’ers naar Gelderland

Tbs’ers richtten pistool op hoofd van gegijzelde taxichauf­feur: ‘Bang dat ze me zouden doodschie­ten’

10 juni OCHTEN - De taxichauffeur die gegijzeld werd door twee tbs-ers uit een instelling in Rotterdam wist in Kesteren zichzelf te bevrijden uit de greep van zijn twee ontvoerders. ,,Ik was bang dat ze me zouden doodschieten.’’